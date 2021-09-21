Naci Ağbal sessizliğini tweet ile bozdu! Merkez Bankasını uyardı 'Oluşan paniği hatırlattı'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Naci Ağbal ile görüştü. Sağlam, Naci Ağbal ile görüşmesini köşesine taşıyarak Ağbal'ın suskunluk kararına rağmen geçen hafta paylaştığı bir mesajla uyarma ihtiyacı duyduğunu aktardı.

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"Türkiye’nin risk priminin yeniden 400 puanı aşması, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla oluşan paniği hatırlattı." diyerek Erdal Sağlam, Ağbal ile yaptığı görüşmeyi aktararak şu ifadeleri kullandı:

"İşin tuhaf yanı görevden ayrıldıktan sonra tümüyle sessiz kalan Naci Ağbal’ın geçen hafta sonunda 'manidar' denilebilecek tweet atmasıydı. Mart ayından beri hiçbir şekilde konuşmayan Ağbal, bu mesajı üzerine iletişim kurduğumda yine tavrını korudu. Ağbal’ı uzun zamandır tanıyan bir gazeteci olarak böyle bir mesaj bana da sürpriz oldu. Çıkardığım sonuç şu ki Ağbal, kritik faiz kararı öncesi, suskunluk kararına rağmen gelecek olan tehlike için uyarma ihtiyacı duydu. Yani bu hafta faiz indirimi gibi çok yanlış bir karar alınması halinde piyasalarda yaşanacak olumsuzlukların boyutunu gördü, son bir uyarı yaptı.

'Kimden gelirse gelsin bu göreve aykırı kararlar almamasını istedi'

Ağbal'ın Merkez Bankası’nı uyardığı nokta, 'kendilerinin öncelikli görevinin enflasyonla mücadele ve kalıcı biçimde fiyat istikrarının sağlanması' olduğunu hatırlatan Sağlam, "Merkez Bankası’nın kimden gelirse gelsin bu göreve aykırı kararlar almamasını istedi diyebiliriz" diye yazdı.

Öte yandan yazar Sağlam, Naci Ağbal'ın son günlerde artan dolar kuru ile ilgili olarak "Erdoğan'ın tüm bunlar yaşanmıyor gibi faiz ısrarını sürdürmesi, sonunda Merkez Bankası yönetiminin de bu ısrara dayanamayarak faiz indirimi için zemin hazırlamaya başlaması son günlerde yaşanan risk primi artışının da kur artışlarının da başlıca nedeni oldu." dediğini aktardı.

Ağbal, ne paylaştı ?

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bir tweet atarak başkanlığı dönemindeki bir yazısını paylaştı.

Merkez'in Güncesi'ndeki “Kalıcı fiyat istikrarı için kararlı ve öngörülebilir para politikasının önemi” başlıklı yazısını tweet atan Ağbal, yazıyı görevden alınmadan önce 5 Mart’ta kaleme almıştı.

Kalıcı fiyat istikrarının, ekonomiye inanan, güvenen insanları koruyacağını; TL’yi hak ettiği değere kavuşturacağını ve bunun sonucunda da herkesin geleceğe güvenle bakacağını kaleme alan Ağbal, hem attığı para politikası adımlarını gerekçelendirmiş hem de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.