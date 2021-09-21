Nevşin Mengü'nün babası Şahin Mengü için cenaze töreni Kemal Kılıçdaroğlu da oradaydı

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Mengü'nün eşi Figen Mengü, çocukları Nevşin Mengü ve Burak Mengü'ye taziyelerini iletti. Cenazeye siyasi pek çok isim katıldı.

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Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile Deniz Baykal’a avukatlık yapan Şahin Mengü, dün sabah hayatını kaybetti.

Şahin Mengü için bugün TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Şahin Mengü’yü son yolculuğuna uğurlayanlar arasında; Mengü ailesi, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM İdare Amiri Ali Şahin ile Erkan Haberal, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Mahir Ünal, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve MHP milletvekili Oktay Vural, Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer ile CHP'den çok sayıda milletvekili yer aldı.

Törende Şahin Mengü'nün özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Şahin Mengü, Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.