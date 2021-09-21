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Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan Kılıçdaroğlu'na KHK teşekkürü

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'dan Kılıçdaroğlu'na KHK teşekkürü

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, iktidara gelmesi halinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen KHK’lılara göreve iade sözü veren Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

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CHP, KHK’lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ’cülere yeniden yargılama garantisi vermiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade edileceği sözünü vermişti.

CHP'nin KHK teminatı sonrası kaçak FETÖ’cüler umutlarını Kılıçdaroğlu’na bağlamış durumda. Çeşitli suçlardan aranan firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, yayımladığı videoda CHP liderine teşekkür etti.

Ekrem Dumanlı: Ayakta alkışlamak lazım

FETÖ'cü Dumanlı, "Kemal Bey'in yaptığını ayakta alkışlamak lazım. Çok doğru. Sözüm sözdür KHK'yla atılanları işine iade edeceğim diyor" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan da sosyal medyadan “Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan rejiminin dengesini bozacak bir çıkış yaptı. KHK’lılar ve aileleri önümüzdeki seçimin belirleyicisi olacak” mesajını paylaşarak Kılıçdaroğlu'ndan beklenti içinde olduklarını ifade etmişti.

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