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Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar çanta yerine arsa aldı köşe oldu

Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar çanta yerine arsa aldı köşe oldu

Helin Avşar, kazandığı parayı arsa ve eve yatırdı. Helin Avşar, ‘’Geçtiğimiz yıl çok pahalı olan ama çok almak istediğim bir çanta vardı. Sonra kendime ‘Buna vereceğin paraya ufak da olsa bir arsa al’ dedim. İyi ki öyle yapmışım, o arsa acayip değer kazandı.” dedi.

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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, kazandığı parayı arsa ve ev alarak değerlendirdiğini ifade etti.

Sabah'ın Günaydın ekinde yer alan habere göre Avşar, "Geçtiğimiz yıl çok almak istediğim fakat pahalı olan bir çanta vardı onu alacaktım ki aklıma yatırım koçum girdi" diyerek ekledi:

"Bana 'Buna vereceğin paraya ufak da olsa bir arsa alırsın' dedi. Arsa aldım ve o arsa kat ve kat değer kazandı."

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