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İstanbul'da kripto para madenciliği operasyonu 73 cihaz ele geçirildi

İstanbul'da kripto para madenciliği operasyonu 73 cihaz ele geçirildi

istanbul'da, kaçak olarak yurda getirilen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Fatih'te bir iş hanında bulunan depoda arama yaptı.

Operasyonda, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen kripto para madenciliğinde kullanılan 73 cihaz ele geçirildi.

Piyasa değeri 580 bin lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken 1 kişiye ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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