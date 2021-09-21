Almanya'da kadın polisten aşırı sağcı teröriste aşk mektubu

Halle kentinde sinagoga saldıran terörist Balliet'e, Alman polisten aşk mektubu gitti. Gelişmenin ardından polis açığa alındı.

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İki yıl önce Almanya'da Stephan Balliet, sinagoga saldırı düzenlemiş, saldırının ardından yaralı olarak yakalanmıştı.

Hakkında müebbet hapis cezası bulunan Balliet'e, bir Alman polisten romantik duyguların ifade edildiği mektup gönderildiği ortaya çıktı.

Söz konusu kadın polisin, Halle kentinde sinagoga girip katliam yapmak isteyen ancak amacına ulaşamayınca dışarıda iki kişiyi öldüren aşırı sağcı terörist Stephan Balliet'e aşk mektupları yazdığı belirlendi.

Polis açığa alındı

Mitteldeutsche Zeitung'un haberine göre, Saksonya-Anhalt eyaletinde görevli kadın polis memuru, yaşananların ardından açığa alındı.

Kadın polisin mektuplarında, ayrıca Yahudi bir güç tekeline inandığı öne sürüldü. Eyalet polisi, kadın polisin aşırı sağ bağlantısının olup olmadığını inceliyor.

"Bonnie ve Clyde Sendromu yaşıyor olabilir"

Güvenlik uzmanları ise gazeteye yaptıkları değerlendirmede, kadının durumunun seri katil, soyguncu, tecavüzcü gibi kişilere duyulan güçlü hayranlık ve cinsel arzu olarak tanımlanan, Bonnie ve Clyde Sendromu olarak da bilinen hibristofili olabileceğini belirtti.

Almanya'daki sinagoga saldırı

29 yaşındaki aşırı sağcı terörist Stephan Balliet, 2019'da, Almanya tarihindeki en kötü ırkçı saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

9 Ekim 2019'da Halle'deki Yahudilerin Yom Kippur Bayramı'nın kutladığı sinagoga saldırı düzenlemiş ve içeride bulunan Yahudileri öldürmeyi amaçlamıştı.

Sinagoga giremeyince dışarıdaki iki kişiyi öldüren aşırı sağcı, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.