Covid-19 temaslısı oğlu ile toplantıya katıldı, aşı karşıtlarına isyan etti

ANKARA'da iş kadını avukat Alya Özge Çakmak Kayabaşı, sınıfında Covid-19 vakası çıkınca diğer öğrencilerle temaslı takibine alınarak eve gönderilen anaokulu öğrencisi 5,5 yaşındaki oğlu Kuzey Kayabaşı ile Ankara Sanayi Odası ve Ankara Genç İş Adamları Derneği'nin ortak yönetim kurulu toplantısına katılarak, aşı karşıtlarına tepki gösterdi.

Abone ol

Ankara Sanayi Odası ve ANGİAD'ın ilk ortak yönetim kurulu toplantısında sanayi kuruluşlarında çalışan personelin Covid-19 aşısına teşvik edilmesi ve PCR zorunluluğunu konusu ele alındı. ANGİAD Başkanı Serhan Yıldız, aşı konusunda ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Asla zorlama ve baskı unsuru kullanmadan bu işin geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği, hatta ülkemizin geleceği olduğu vurgusunu mantıklı bir şekilde anlatarak bütün çalışanlarımızı ve iş dünyasındaki paydaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. ASO Başkanı Nurettin Özdemir de "Bizler işveren olarak çalışan insanların sağlığını korumak mecburiyetindeyiz. Aşı olmakla ilgili diğer çalışanların huzurunun korunmasıyla ilgili iş yerlerinde haftada bir yere sürüntü testi yaptırılması, negatif olduğunu belgelendirmesi var. PCR testi yaptırmadığı zaman işveren için 'bana mobbing yapıyor' diye şikayet edenler var. Toplumun sağlığı kadar iş yeri sağlığı ve huzuru da önemli. Adamı işe almıyorsunuz, 'ücretsiz izne gönderelim' dediğinizde 'bana mobbing yapıyorsunuz' diye şikayetler geliyor. Aşıdan endişe duyan insanların bir an evvel kararlarını verip aşılarını olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Temaslı takibindeki oğlu ile toplantıya katıldı

Öte yandan ANGİAD Yönetim Kurulu üyesi iş kadını avukat Alya Özge Çakmak Kayabaşı, toplantıya sınıfında Covid-19 vakası çıkınca diğer öğrencilerle temaslı takibine alınarak eve gönderilen anaokulu öğrencisi 5,5 yaşındaki oğlu Kuzey Kayabaşı ile katıldı. Kuzey Kayabaşı, toplantı boyunca annesinin kucağında resim yaparak oyalandı. Alya Özge Çakmak Kayabaşı, bakacak kimse olmadığı için oğlu ile toplantıya katıldığını söyledi. Kayabaşı, "Oğlumun sınıfında vaka çıkınca tüm sınıf temaslı kabul edilip, sınıf kapatıldı, karantinaya alındı. 14 gün ayın yarısı neredeyse. Tüm gün oğlumu çalıştığım yerlere götürüyorum. Bu bana da çocuğuma da eziyet. Test yaptırırsa veli oluruyla birlikte çocuk okula eğitime devam edebilmeli" dedi.

'Yaptırım neyse uygulanması lazım'

Aşı karşıtlarına da tepki gösteren Kayabaşı, "Herkesin aşı ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyordu ki çocuğumun okulundaki bir arkadaşının Covid-19 olması benim hayatımı bu kadar etkilemesin. Benim de çocuğum olabilirdi Allah korusun. 'Ben olmuyorum biraz daha bekleyeyim' gibi bir şey demeye hakkımız yok. Bitmedi bitmeyecek demek ki belli bir süre uzmanlar da söylüyor. Gerek duyulan noktalarda yaptırım neyse onun uygulanması lazım. 'AVM'lere girmek istiyorsanız aşı yaptırın' denirse toplumun yarısı yaptırır sanırım" ifadelerini kullandı.