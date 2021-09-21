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Geçen yılı ikiye katladı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 979'a ulaştı!

Geçen yılı ikiye katladı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe 979'a ulaştı!

İçişleri Bakanlığı geçen yıla göre yüzde 51 artışla PKK-KCK terör örgütlerine ait 979 sığınak mağara ve yer altı deposunu imha edildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı: Yurt içinde  Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları  birlikte  yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken,örgütün  sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi. Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi. 

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