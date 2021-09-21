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İstanbul'da kapanan okul var mı? Yüz yüze eğitim karantinalarında son durum

İstanbul'da kapanan okul var mı? Yüz yüze eğitim karantinalarında son durum

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hiçbir okulda kapanma olmadığını belirterek "Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı" dedi.

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En çok öğrenci ve öğretmenin bulunduğu İstanbul'da yüz yüze eğitimde iki haftalık süreç bitti, üçüncü haftaya başlandı.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okullardaki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi.
Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'6 bin destek personeliyle okullarımız güçlendirildi'

Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul'umuza 6 bin destek personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfaktanlar dağıtıldı.

İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu sonuçlara ulaşılmadı.

Bir sınıfta vaka görüldüğünde neler yapılıyor?

Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor öğretmenler dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor. Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor.

Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.

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