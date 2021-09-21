Bülent Arınç bu sefer haklı! Asıl mesele yüzleşecek muhatap bulamaması

TMBB eski Başkanı Bülent Arınç bir konuştu, ortalık fena karıştı. HaberTürk yazarı Kübra Par, Arınç'a destek vererek, "Bülent Arınç bu sefer haklı; asıl mesele bunlarla yüzleşmeyi kabul edecek bir muhatap bulamaması" dedi.

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HaberTürk yazarı Kübra Par, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan ve 2020’nin Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç’ın, “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz” açıklamasına hak verdi.

Arınç’ın açıklamalarıyla AK Parti’ye, “Din meselesine fazla abanmayın, ekonomiyi toparlayamazsanız gemiyi önce dindar seçmen terk eder” uyarısında bulunduğunu belirten Par, “Arınç geçmişte tepki çeken çıkışlar yapsa da son açıklamaları son derece makul ve mantıklı. Asıl mesele bunlarla yüzleşmeyi kabul edecek bir muhatap bulamaması” diye yazdı. İte Par'ın yazısının ilgili bölümü:

Bülent Arınç bu sefer haklı

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldıktan sonra biraz kabuğuna çekilmişti.

Bir ara siyaset akademisi kuracağına dair haberler çıkmıştı sadece.

Bu hafta yeniden ortaya çıkmış, TV 5’te bir programa katılmış.

AK Parti eski milletvekili Resul Tosun’un “Laiklik Anayasa’dan kaldırılmalı” çıkışını eleştirmiş, “Bu, mevcut kamplaşmaların, ayrışmacı bir siyaset takip etmenin daha da keskinleşmesine yarar” demiş.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı da kibarca uyarmış.

“İkinci defa atandığına göre o da bu tür konuşmalar yapmanın uzağında kalacaktır diye tahmin ediyorum” diye imalı bir laf etmiş.

Ama asıl çarpıcı tespiti muhafazakâr seçmenle ilgili yapmış Arınç.

“Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar böyle hamaset kokulu dini konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa, din, iman, vatan, millet, bunlar bir kenarda durur, onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir” demiş.

Yani AK Parti’ye “Din meselesine fazla abanmayın, ekonomiyi toparlayamazsanız gemiyi önce dindar seçmen terk eder” uyarısında bulunmuş.

Arınç geçmişte tepki çeken çıkışlar yapsa da son açıklamaları son derece makul ve mantıklı.

Asıl mesele bunlarla yüzleşmeyi kabul edecek bir muhatap bulamaması…