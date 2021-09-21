Sercan Yıldırım nişanlısı Nihan Yönel kimdir kaç yaşında?

Survivor yarışması ile yeniden popüler olan eski futbolcu Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandı. Peki Nihan Yönel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Sercan Yıldırım'ın nişanlısı ne iş yapıyor, mesleği nedir?

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Survivor 2020’de yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sevgilisi Nihan Yönel ile nişanlandığını duyurdu. Bu sevindiren gelişmenin ardından birçok kişi Sercan Yıldırım'ın sevgilisi kimdir, aslen nereli, ve kaç yaşında araştırması yaptı.

Nihan Yönel kimdir: 1997 yılında doğan 24 yaşındaki Nihan Yönel yoga eğitmenliği yapmaktadır. 15,3 bin takipçisi bulunan 'yoganikoo' adlı Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Nihan Yönel, nişanlısı Sercan Yıldırım'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Sercan Yıldırım kimdir: Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 1.82 boyunda olan başarılı futbolcu forvet pozisyonunda oynamaktadır. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. 2008-09 sezonunda ise Bursaspor’un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

İlk maçında 2007-2008 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, Süper Lig’deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı. 2009-2010 yılı Bursaspor'un şampiyon olduğu kadrosunda büyük rol oynamıştır.