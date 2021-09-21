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Burcu Özberk'in videosu göğüs dekoltesini izleyen yorum yağdırdı

Burcu Özberk'in videosu göğüs dekoltesini izleyen yorum yağdırdı

Aşk Mantık İntikam dizisindeki Esra karakteri ile yeniden ekrana dönen genç oyuncu Burcu Özberk'in instagram hesabından yayınladığı video günün konusu oldu. Derin göğüs dekolteli videosuna yorum yağdı. Peki kimdir Burcu Özberk, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı ve sevgilisi var mı?

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FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Özberk'in instagram videosu olay oldu. Setten bir video paylaşan 31 yaşındaki Burcu Özberk'in derin göğüs dekoltesine yorum yağdı. Burcu Özberk'in kısa sürede binlerce kez izlenen videosu takipçilerini ikiye böldü. Bazıları videonun eğlenceli olduğunu söylerken bazıları ise göğüs dekoltesini göstermek için çekmiş yorumunu yaptı. Peki kimdir  Burcu Özberk, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı ve sevgilisi var mı?

İşte ses getiren o videosu...

Burcu Özberk kimdir: Burcu Özberk, 12 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır.

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