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Bitlis'te 2 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 2 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te 2 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçe sınırlarında yer alan bazı köy ve mezralarında 20 Eylül itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yenice, Doğanlıköy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir"

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