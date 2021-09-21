Fransa kararını verdi: Askerlerimizi çekmiyoruz

Rus paralı askerlerle aynı yerde bulunmayacaklarının altını çizen Fransa Savunma Bakanı Parly, Mali'den askerlerini çekmeyeceklerini bildirdi.

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Rus güvenlik şirketi Wagner ile Mali arasında anlaşma imzalanacağı iddialarına tepki göstererek Fransa'nın Mali'den gitmeyeceğini söyledi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Parly, 1000 Rus paralı askerin Mali'ye gönderileceği iddialarının ardından bu ülkeye ziyarette bulundu.

Malili mevkidaşı Albay Sadio Camara ile görüşmeden basına açıklamalarda bulunan Parly, Malili yetkililerin Wagner konusundaki duruşunu netleştirmek amacıyla bu ziyareti düzenlediğini kaydetti.

Fransa Savunma Bakanı Parly, paralı askerlerle aynı yerde bulunmayacaklarının altını çizerek, Barkhane operasyonunda sayıyı azaltsalar bile Fransa'nın Mali ve Sahel'deki çabalarının devam edeceğini dile getirdi.

Parly, "Fransa (Mali'den) gitmiyor. Sahel'deki güvenlik güçlerini desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Mali'ye 1000 Rus paralı asker gönderilecek iddiası

Amerikan basınında, Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşma imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Haberde, yaklaşık 1000 paralı askerin, Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Fransa Savunma Bakanı Parly, bu iddialara, "Eğer Malili yetkililer, Wagner grubuyla böyle bir anlaşma imzalayacak olursa bu durum endişe verici olmasının yanı sıra Sahel ülkelerini desteklemek için yıllardır yaptığımız ve yapmayı planladığımız her şeyi anlamsız kılar." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga da iddiaları yalanlamayarak "Ortaklarımız bazı alanlardan çekilme kararı aldığında ve yarın çekildiklerinde ne yapacağız? B planımız olmasın mı?" ifadesini kullanmıştı.