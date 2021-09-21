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İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı eşyaları daireden sokağa attı

İzmir'de ev sahibi ile tartışan kiracı eşyaları daireden sokağa attı

İZMİR'de ev sahibi ile tartışan kiracı, önce evin içerisine benzin döktü ardından evde bulunan eşyaları sokağa fırlattı.

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İzmir'in Buca ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı eşyaları sokağa attı.

İddiaya göre, İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katına bir ay önce taşınan Erol A. (35) ile ev sahibi arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine ev sahibi kiracı Erol A'nın evi boşaltmasını istedi. Daha sonra Erol A, evin içerisine benzin döktü ve evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi de olmak üzere eşyaları sokağa atmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken özel harekat polisleri de olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiye ekiplerince sokağa hava yastığı açıldı, atılan eşyalardan dolayı hasar gören elektrik tellerindeki akım da kesildi.

Polis ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu ikna edilen Erol A, işlemleri için emniyete götürüldü.

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