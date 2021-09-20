New York'taki Türkevi'nin ilk konuğu BM Genel Sekreteri Guterres oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta yeni açılan Türkevi binasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Erdoğan ile Guterres'in görüşmesinde Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konuları ele alındı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
New York'ta yeni açılan Türkevi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve BM 75. Genel Kurul Başkanlığını yapan Volkan Bozkır da kabulde hazır bulundu.
BM Genel Sekreterliği, Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.