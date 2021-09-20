Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Yeni Türkevi Binası açılış töreninde konuştu

New York'ta Yeni Türkevi Binası açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 'Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türkevi'ninde içinde çalışacak ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle arzu ettiğimiz konuma geleceğini düşünüyorum. Bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını bir kez daha çiziyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak Türkevi'nin milletimize, ABD'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu binanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar Türk- ABD toplumunun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz. Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle bu inşaayı tamamladık. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımın çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı. Türkiye bu eserle birikimini büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardık.

Selçuklu motifiyle tasarlandı

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi banımız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.

"Hizmetlerimiz en iyi şekilde yürütülecek"

Türkevi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temele bıraktığım mektupta da olmak üzere inşallah binamız uzun bir süre görev verecektir. Türkevi ABD'de yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza da yeni bir çatı olacaktır. Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha iyi bir şekilde yürütülecektir.