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Zonguldak'ta vatandaşlara bozuk aşı yapıldığı iddiasına valilikten açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta vatandaşlara bozuk aşı yapıldığı iddiasına valilikten açıklama

ZONGULDAK'ta aşı olan bazı vatandaşlara 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulandığı' tespit edilince aşıların tekrar edilmesinin uygun görüldüğü ortaya çıktı.

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ZONGULDAK Valiliğinden yapılan açıklamada kamuoyunda yayınlanan bazı haberlerde ikinci doz olarak yapılan bazı aşıların bozuk olduğu iddiası üzerine Atatürk Devlet Hastanesi yönetimi tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

17 Temmuz tarihinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) BioNTech aşılarından bir bölümünün 'aşının koruyucu etkisinin azalacak şekilde' uygulandığının hastane yönetimince tespit edildiği kaydedildi.

Bunun üzerine konu Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığına iletilerek izlenmesi gereken yol hakkında görüş soruldu.

Daire Başkanlığı ise cevap olarak daha önce de benzer durumlara karşı Pandemik Aşı Uygulamaları Komisyonunca verilen kararlar doğrultusunda aşıların tekrar edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi.

Aşıların kesinlikle bozuk olmadığı, koruyucu etkisinin azalacak şekilde uygulanmış olması sebebiyle tekrar edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

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