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Erzincan'da 16 göçmen yakalandı

Erzincan'da 16 göçmen yakalandı

Yurda yasa dışı yollarla giren ve 3 araç içerisinde yakalanan 16 göçmen sınır dışı edilecek

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktası ile kent genelinde başlattıkları çalışmalarda 3 ayrı otomobili durdurdu.

Araçlardan 16 göçmen çıktı
Van'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9'u çocuk 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

4 organizatör tutuklandı
Aynı araçlarda göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.A, E.Ö, İ.Ö. ve N.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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