Erzincan'da 16 göçmen yakalandı
Yurda yasa dışı yollarla giren ve 3 araç içerisinde yakalanan 16 göçmen sınır dışı edilecekAbone ol
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktası ile kent genelinde başlattıkları çalışmalarda 3 ayrı otomobili durdurdu.
Araçlardan 16 göçmen çıktı
Van'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 9'u çocuk 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
4 organizatör tutuklandı
Aynı araçlarda göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen M.A, E.Ö, İ.Ö. ve N.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.