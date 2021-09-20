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Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

Dışişleri'nden Rusya'daki silahlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki üniversitede 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da Perm Devlet Üniversitesi'nde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Rusya Federasyonu'nda Perm Devlet Üniversitesi'nde bugün yaşanan ve 8 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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