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Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, etkili çalışma yapılması halinde Ermenistan'ın Türk tarafıyla en üst ve yüksek düzeyde görüşmelere hazır olacağını söyledi.

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Ermenistan Hükümet Sözcüsü Mane Gevorkyan, etkili çalışma yapılması halinde Ermenistan'ın Türk tarafıyla en üst ve yüksek düzeyde görüşmelere hazır olacağını söyledi.

Armenpress'e demeç veren Gevorkyan, "Başbakan Paşinyan, parlamentodaki konuşmasında Türkiye'yle diyalog başlatma vizyonunu sunarak, kendi görüşüne göre üst düzey temaslardan önce çalışma görüşmeleri yapılması gerektiğini ve bu vizyonu uluslararası ortaklara da sunduğunu belirtti.

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