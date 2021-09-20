Denizli'de 338 şişe kaçak içki yakalandı
Jandarmanın gerçekleştirdiği sahte içki operasyonunda, tespit edilen kaçak içkilere el konuldu. 338 şişe kaçak içkinin üretimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler dün, Pamukkale ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Kaçak içki operasyonu düzenlendi
Söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, sahte 40 şişe 100'lük rakı, 17 şişe 100'lük votka, 87 şişe 70'lik votka, 164 şişe 35'lik votka, 5 şişe 70'lik viski, 25 şişe 35'lik viski ile 78 adet sahte bandrol ele geçirildi.
1 kişi gözaltına alındı
Sahte içkilere el kondu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.