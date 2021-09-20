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CHP'den MYK sonrası açıklama! Küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar

CHP'den MYK sonrası açıklama! Küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için karar

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen taraftara telefonda 12.5 dakika boyunca ağır küfürler ettiği öne sürülen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca MYK'da görüşüldü.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

MYK toplantı sonrası konuşan Faik Öztrak yaptığı açıklamada, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın küfürlü konuşmaları için disipline sevk edildiğini açıkladı.

Ne yaşanmıştı?

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Başkanı Alim Karaca’nın, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca ağır küfürler ettiği ortaya çıkmıştı. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini öne sürerek, koruma talep etmişti. 

chp
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