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İstanbul'da karısı 9 kez bıçaklayıp öldürdü! Katilin isteği pes dedirtti

İstanbul'da karısı 9 kez bıçaklayıp öldürdü! Katilin isteği pes dedirtti

İSTANBUL'da boşanma aşamasındaki eşini 9 kez bıçaklayarak öldüren Dursun Çoban’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Esenyurt'ta 11 Nisan 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Mehtap Çoban'ı (42) 9 kez bıçaklayarak öldüren ve ardından polise gidip cinayeti itiraf eden Dursun Çoban’ın (45) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Dursun Çoban SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya sanık avukatı da katıldı.

Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, haksız tahrik indirimi talebinde bulunarak "Müvekkil eşinin Facebook üzerinden başka erkekler ile görüşme yaptığını görüyor. Savcının mütalaasına katılmıyoruz. Olayda haksız tahrik unsurları vardır. Bazen kader mahkumu deriz ya. Tipik bir kadına şiddet olayı değildir. Bir anda kendini kaybedip cinayeti işlemiştir. Ortada sadakat yükümlülüğüne aykırı bir durum vardır" şeklinde beyanda bulundu.

“Haksız tahrik indirimi istiyorum”
Sanık Dursun Çoban ise pişman olduğunu söyleyerek "Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Eşim sürekli hakaret, küfür ediyordu. Haksız tahrik indirimi istiyorum. Tahliye olup çalışmak istiyorum" dedi.

Mahkeme sanık savunmasının ardından kararını açıkladı
Mahkeme heyeti sanık Çoban'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verdiği cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

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