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Celal Şengör kızın eteğini kaldırıp poposuna tokat atmayı savundu! Cinsel taciz yok anormal değil

Prof. Dr. Celal Şengör, kız öğrencisine yaptığını anlattığı yankı uyandıran taciz olayı hakkında konuştu. Şengör kendini savundu. Şengör, "Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum" dedi.

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Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. Prof. Dr. Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, skandal ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu.

İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti. Bu olayların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İlk kez konuştu

Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı, Kanal D'deki “Neler Oluyor Hayatta” isimli programına yaptı.

Sunucu Hakan Ural Prof. Dr. Celal Şengör’ün yaptığı açıklamayı paylaştı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Ural “Celal Hoca diyor ki; ‘ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum’ diyor.” sözleriyle eleştirilere olan yanıtını paylaştı.   

Ne yaşanmıştı?

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlatmış, söz konusu ifadeler sosyal medyada bir anda tepkiye neden olmuştu.
İTÜ öğrencileri ise Şengör'ün okulla ilişiğinin kesilmesini istemişti.

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