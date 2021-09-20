Diyarbakır'da düğün pastası yerine bakın ne kestiler: Bir ilk olsun istedik

DİYARBAKIR'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan (26) dünyaevine girdiği Cemre Acar (25) ile düğünlerinde pasta yerine, 5 katlı coğrafi işaret tescilli burma kadayıfı kesti.

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Diyarbakır'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan, Cemre Acar ile dünyaevine girdi. Dün gece bir kır düğünü ile evlenen çift, geleneği bozarak pasta yerine 4 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verilen burma kadayıfı kesti. Kadayıf dağıtmanın da kesmenin de bir mutluluk olduğunu belirten Zekariya Altunhan "Bir nesildir emek verdiğimiz kadayıfımızla bir ilki gerçekleştirmek istedik. Düğün törenlerinde rağbet gören krema ağırlıklı yaş pasta yerine herkesin damak tadına hitap eden, daha sağlıklı, tatlı ve dünyaca bilinen Diyarbakır kadayıfımızı keserek bir ilki gerçekleştirmek istedik. İnşallah, bundan böyle bizler gibi dünyaevine girecek tüm genç çiftlerimizde bu geleneği sürdürürler" dedi.