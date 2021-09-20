BIST 1.391
DOLAR 8,67
EURO 10,16
ALTIN 489,63
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Diyarbakır'da düğün pastası yerine bakın ne kestiler: Bir ilk olsun istedik

Diyarbakır'da düğün pastası yerine bakın ne kestiler: Bir ilk olsun istedik

DİYARBAKIR'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan (26) dünyaevine girdiği Cemre Acar (25) ile düğünlerinde pasta yerine, 5 katlı coğrafi işaret tescilli burma kadayıfı kesti.

Abone ol

Diyarbakır'da bir tatlı firmasının sahibi Zekariya Altunhan, Cemre Acar ile dünyaevine girdi. Dün gece bir kır düğünü ile evlenen çift, geleneği bozarak pasta yerine 4 yıl önce Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verilen burma kadayıfı kesti.  Kadayıf dağıtmanın da kesmenin de bir mutluluk olduğunu belirten Zekariya Altunhan "Bir nesildir emek verdiğimiz kadayıfımızla bir ilki gerçekleştirmek istedik. Düğün törenlerinde rağbet gören krema ağırlıklı yaş pasta yerine herkesin damak tadına hitap eden, daha sağlıklı, tatlı ve dünyaca bilinen Diyarbakır kadayıfımızı keserek bir ilki gerçekleştirmek istedik. İnşallah, bundan böyle bizler gibi dünyaevine girecek tüm genç çiftlerimizde bu geleneği sürdürürler" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
AKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
AKS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
İzmir'de dehşet! İşkence yaptı çığlık seslerini duyan şok oldu: Sehpayla...
İzmir'de dehşet! İşkence yaptı çığlık seslerini duyan şok oldu: Sehpayla...
140 puanla alan üniversiteler 2021 YKS 2. tercihler ne zaman?
140 puanla alan üniversiteler 2021 YKS 2. tercihler ne zaman?
Yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haber var! Bin 100 gönüllüye uygulandı! İşte sonuçlar
Yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haber var! Bin 100 gönüllüye uygulandı! İşte sonuçlar
Stephan Kuntz: Sergen Yalçın'ın teknik direktör olduğunu duyduğumda kahkaha attım
Stephan Kuntz: Sergen Yalçın'ın teknik direktör olduğunu duyduğumda kahkaha attım
Celal Şengör kızın eteğini kaldırıp poposuna tokat atmayı savundu! Cinsel taciz yok anormal değil
Celal Şengör kızın eteğini kaldırıp poposuna tokat atmayı savundu! Cinsel taciz yok anormal değil
Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?
Cüneyt Arkın: Saraylar yapıyoruz, niye yurt yapmıyoruz?
Teknofest 2021 nerede yapılacak nasıl gidilir? Teknofest 2021 girişi ücretli mi?
Teknofest 2021 nerede yapılacak nasıl gidilir? Teknofest 2021 girişi ücretli mi?
THY iç hatlardaki o yasağı kaldırdı! Uygulama geri dönüyor
THY iç hatlardaki o yasağı kaldırdı! Uygulama geri dönüyor