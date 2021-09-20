Teknofest 2021 nerede yapılacak nasıl gidilir? Teknofest 2021 girişi ücretli mi?

Teknoloji tutkunların sabırsızlıkla beklediği TEKNOFEST 2021 yarın yani 21 Eylül salı günü başlıyor. Teknoloji yarışması olan Teknofest 2021 yılında İstanbul'da 21-26 Eylül arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Peki Teknofest'e nasıl gidilir, giriş için başvuru yapmak gerekir mi? 2021 Teknofest girişi ücretli mi olacak?

Abone ol

Teknoftest teknoloji fuarı 2021 başlıyor geri sayım başladı. Teknoloji yarışması olan Teknofest 2021 yılında İstanbul'da 21-26 Eylül arasında 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2021 kapsamındaki yarışmalar hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.Peki Teknofest girişi ücretli mi olacak, nasıl gidilecek?

TEKNOFEST Fuarı nerede ne ne zaman yapılacak 2021: TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek

26 Eylül tarihine kadar devam edecek Festival, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST ne işe yarar: TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma kapsamında bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları amaçlanmaktır.

TEKNOFEST ödülleri nerede verilecek: Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar.

TEKNOFEST 2021 nasıl ve nereden kayıt olunur: TEKNOFEST 2021'E kayıtlar, TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuruda bulunanların kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Covid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 yaş altı ziyaretçilerde kayıt zorunluluğu yok: TEKNOFEST'e gelecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.