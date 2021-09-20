2021 YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

2021 YKS 2'nci tercih olarak bilinen YKS ek tercih sürecinde 150 puan ve üstü alan öğrenciler tercih bildirimi yapabilecek. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak. Peki, YKS TYT 2. tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM 2021 üniversite ek yerleştirme takvimi nasıl olacak? İşte 2021 YKS ek tercih kılavuzu....

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini ilan etmişti. Ek yerleştirme başvuruları bugün başladı. Şimdi ise 140 puan alanlar için tercih süreci gündemde. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve süreç bugün başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını ve sürecin başladığını söylemişti. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise baraj altında kalanlar için tercih sürecinin başlayacağı tarih. İşte, ek tercih takviminde son durum...

Ek tercihler ne zaman: ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak:

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.