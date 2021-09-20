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Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti hazırlık aşamasında

Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti hazırlık aşamasında

Sözcü Peskov, Erdoğan'ın ziyaretinin kapsamına ilişkin konuştu. Rus sözcü, çok yönlü ilişkilerin Erdoğan ve Putin tarafından ele alınacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin Moskova'dan açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya düzenleyeceği ziyarete ilişkin hazırlık yapıldığını duyurdu.

Erdoğan Putin ile görüşecek
Peskov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na çalışma ziyareti hazırlanıyor." dedi.

TASS'ın haberine göre, Rus sözcü, Erdoğan ile Putin arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminin geniş kapsamlı olacağını, çok yönlü ikili ilişkilerin ele alınacağını kaydetti. "Elbette Suriye ve diğer bölgesel çatışmalar tartışılacak." diye ekledi.

İdlib'deki durum masada olacak
Reuters, geçen hafta konuya ilişkin kaynaklara atıfta bulunarak, Erdoğan'ın Suriye'deki, özellikle İdlib bölgesindeki durumu görüşmek üzere eylül ayında Soçi'ye gideceğini aktarmıştı.

2. parti S-400 konusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci paketinin tedarik edilmesine ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

Erdoğan: Tereddümüz yok
"Rusya’yla ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya’yla bizim gerek S-400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var.

Hatta daha değişik bir alternatifi söyleyeyim. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük. Rusya seyahatimde de bütün bunların hepsini tekrar ele alacağız."

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