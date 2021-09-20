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THY ve AnadoluJet tavan fiyatına uymuyor! Bilet fiyatlarına tepki yağıyor! Bin liranın üstüne çıktı

THY ve AnadoluJet tavan fiyatına uymuyor! Bilet fiyatlarına tepki yağıyor! Bin liranın üstüne çıktı

Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası AnadoluJet’in bilet fiyatlarının yüksekliği tepki çekiyor.

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 Türk Hava Yolları ve Anadolujet’in pandemi nedeniyle uçuşlarını azaltması, bilet fiyatlarının enflasyonun üzerinde artmasına neden oldu. Anadolujet’in İstanbul-Bodrum uçak bileti 874 TL'den bin 764 TL'ye kadar çıkıyor.

Türk Hava Yolları seferlerini azaltınca bilet fiyatları tavan yaptı. Türk Hava Yollarının alt markası olan Anadolujet’in İstanbul çıkışlı Ankara aktarmalı Bodrum seferinin biletleri 874 Lira ile bin 764 Lira arasında satılıyor. Türk Hava Yollarının İstanbul- Antalya bilet fiyatları ise 489 Lira ile 862 Lira arasında satılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği tavan fiyat uygulamasına uymayan Türk Hava Yolları ve Anadolujet’in bu bilet politikası tepki topluyor. Yolcular bilet fiyatlarının bu kadar yükselmesine bir anlam veremezken, yüksek bilet fiyatlarının bir an önce düşürülmesini istiyor

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