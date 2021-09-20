Rusya'daki seçimlerde Putin'in partisi oy kaybetti

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre 5 parti parlamentoya giriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 48,34, Komünist Parti yüzde 20,79, oy aldı.

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Yurt dışında yaşayanlar dahil 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler 17-19 Eylül arasında düzenlendi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, katılım oranı yüzde 45,15 oldu.

Buna göre, Devlet Duması'ndaki 450 sandalye için 14 partinin yarıştığı seçimde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 48,34, Komünist Parti yüzde 20,79, Liberal Demokrat Parti yüzde 8,29, Adil Rusya yüzde 7,48, Yeni İnsanlar Partisi yüzde 6,23 oy ile yüzde 5 barajını geçiyor.

Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçim, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimi ve 5 şehirde yerel seçimdeki oy sayımı da devam ediyor.

Putin'in partisinin oy oranı düşüyor

2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranı ile parlamentoya girmişti.

Putin’in partisi Birleşik Rusya'nın seçimleri önde tamamlayacağı kesinleşti.

Devlet kontrolündeki VTsIOM tarafından yapılan anketler, Rusların yüzde 30'dan daha azının partiye oy vermeyi planladığını göstermişti.

68 yaşındaki Putin, popülerliğini korurken, Birleşik Rusya, yıllarca süren ekonomik durgunluğun ardından yaşam standartlarının düşmesiyle halk desteğinde azalma yaşıyor.

Ancak iktidar partisinin alt mecliste üçte iki çoğunluğu elinde tutması bekleniyor. Parti, böylece yasal değişiklikleri direnç göstermeden geçirebilecek.

Muhalefetin adaylarına engelleme

Ülkedeki seçimler muhalefet tarafından eleştiriliyor. Seçimlere değişik gerekçelerle aşırıcılık ile ilgili yasada yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi sayıda muhalif ve bağımsız adayların katılmasının engellendiği iddiasında bulunuyor.

Muhaliflerin seçimlerden sonra ülke genelinde eylemler başlatabileceği de değerlendiriliyor.

Navalny’nin ekibi tarafından geliştirilen uygulama kaldırıldı

Bir süre önce Rus muhalif Navalny ve ekibi tarafından geliştirilen Navalny uygulaması içerisinde bulunan “Akıllı Oylama” sistemi, seçimlerde Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin rakiplerinin desteklenmesini organize etmeyi amaçlıyordu.

Rusya’da yetkililerin uyarılarının ardından, Apple ve Google şirketleri, telefonlardaki uygulama dükkanlarından Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibinin seçimlere yönelik geliştirdiği “Navalny” adlı uygulamayı kaldırdı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Navalny uygulaması üzerinden “Akıllı Oylama” adlı sisteme erişim sağlandığı gerekçesiyle Apple ve Google’ın söz konusu uygulamayı dükkanlarından kaldırmaması halinde şirketlerin “ağır cezalara” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Apple ve Google’ın Rusya temsilcileri, dün Federasyon Konseyinin Seçimlere Müdahale Komitesi’nde düzenlenen toplantıya katılmışlardı.

Ülkede bir mahkemenin 5 Eylül’de aldığı kararla da, Google ve Yandex arama motorlarında yapılan aramalarda “akıllı oylama” başlığının arama önerilerinde çıkması yasaklanmıştı.

Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da da seçim yapıldı

Öte yandan 2014’te Rusya’nın Ukrayna’dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol’da da seçimler yapıldı.

Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın Kırım’da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz ediyor