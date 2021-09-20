Aşı karşıtı gazeteci Erol Kes koronavirüsten yaşamını yitirdi

Aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen gazeteci Erol Kes Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Erol Kes'in 'Ne Covid-19'a inanıyorum, ne de test sonuçlarına' sözleri çok konuşulmuştu.

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Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Erol Kes, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Denizli'de Son Nokta adlı internet gazetesinin sahibi olan aşı karşıtı söylemleri ile tepki toplayan Erol Kes, Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Kes'in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.

"Ne Covid-19'a inanıyorum, ne de test sonuçlarına"

Sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Covid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün gerçek olmadığını ve aşının insan hayatı için oyun olduğunu dile getiren Erol Kes'in vefatı sahibi olduğu Denizli'de Son Nokta haber sitesinde şöyle duyuruldu.

"Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi."