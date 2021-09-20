BIST 1.398
DOLAR 8,66
EURO 10,15
ALTIN 488,98
HABER /  SAĞLIK
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Aşı karşıtı gazeteci Erol Kes koronavirüsten yaşamını yitirdi

Aşı karşıtı gazeteci Erol Kes koronavirüsten yaşamını yitirdi

Aşı karşıtı açıklamaları ile gündeme gelen gazeteci Erol Kes Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Erol Kes'in 'Ne Covid-19'a inanıyorum, ne de test sonuçlarına' sözleri çok konuşulmuştu.

Abone ol

Denizli Son Nokta internet sitesinin sahibi olan ve aşı karşıtı söylemleriyle gündeme gelen Erol Kes, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Denizli'de Son Nokta adlı internet gazetesinin sahibi olan aşı karşıtı söylemleri ile tepki toplayan Erol Kes, Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti. Kes'in sosyal medyadaki paylaşımları gündem olmuştu.

"Ne Covid-19'a inanıyorum, ne de test sonuçlarına"

Sosyal medyada Covid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Covid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı. Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün gerçek olmadığını ve aşının insan hayatı için oyun olduğunu dile getiren Erol Kes'in vefatı sahibi olduğu Denizli'de Son Nokta haber sitesinde şöyle duyuruldu.

"Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi."

ÖNCEKİ HABERLER
Şahin Mengü kimdir kaç yaşında öldü Şahin Mengü ölüm nedeni nedir?
Şahin Mengü kimdir kaç yaşında öldü Şahin Mengü ölüm nedeni nedir?
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Geri dönülemez noktadayız! Ölümlerin yüzde 99'unu oluşturacak
Geri dönülemez noktadayız! Ölümlerin yüzde 99'unu oluşturacak
20 Eylül evde bakım parası yatan ille 30 il listede sorgulama 2021
20 Eylül evde bakım parası yatan ille 30 il listede sorgulama 2021
Metrobüste kör eden maske uyarısı! "Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti"
Metrobüste kör eden maske uyarısı! "Göğsünü gere gere gezmesi beni mahvetti"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'endişeli muhafazakar' mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'endişeli muhafazakar' mesajı
LC Waikiki sahibi kim hangi ülkenin markası LCW ne demek anlamı nedir?
LC Waikiki sahibi kim hangi ülkenin markası LCW ne demek anlamı nedir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim için duyurdu: Milli güvenlik meselesi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim için duyurdu: Milli güvenlik meselesi!
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Millet İttifakı içerisinde misiniz?' sorusuna yanıt
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Millet İttifakı içerisinde misiniz?' sorusuna yanıt