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Transfer döneminde en çok Rachid Ghezzal konuşuldu

Transfer döneminde en çok Rachid Ghezzal konuşuldu

Futbolda 17 Haziran’da başlayan yaz transfer dönemi 8 Eylül itibariyle sona erdi. Türk kulüpleri transfer döneminde birbiriyle yarışırken, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle öne çıkan kulüp Beşiktaş oldu. İlgili dönemde transferi en çok konuşulan futbolcu ise Rachid Ghezzal oldu.

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Ajans Press’in 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 17 Haziran- 8 Eylül 2021 tarihleri arasında, transferi en çok konuşulan isim 12 bin 587 haberler Rachid Ghezzal oldu. Geçtiğimiz sene Beşiktaş’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal’ın ismi Galatasaray’la da anılmıştı.

Uzun süredir ismi Beşiktaş’la anılan ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Alex Teixeria 10 bin 718 haberle ikinci sırada yer alırken, Kenan Karaman 10 bin 96 haberle üçüncü, Valentin Rosier ise 9 bin 908 haberle dördüncü sırada yer buldu.

Süper Lig’e hızlı bir giriş yapan Trabzonspor’un yeni transferi Gervinho ise 9 bin 648 haberle transfer döneminin en çok konuşulan beşinci ismi oldu. Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Salih Uçan (8 bin 567) , Alexandru Cicaldau (8 bin 310), Mario Balotelli (8 bin 225), Michy Batshuayi (8 bin 53), Belhanda (7 bin 22), Caner Erkin (6 bin 840) olarak sıralandı.

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