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Nevşin Mengü'nün acı günü! Babası CHP'li Şahin Mengü hayatını kaybetti

Nevşin Mengü'nün acı günü! Babası CHP'li Şahin Mengü hayatını kaybetti

CHP eski milletvekili avukat Şahin Mengü hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Mengü'nün evinde düştükten sonra yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

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Ankara'nın ünlü avukatlarından ve ünlü televizyoncu Nevşin mengü'nün babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü (73) hayatını kaybetti. Evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılan Mengü'nün tedavi gördüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı.

Nevşin Mengü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun." ifadelerini kullandı. 

Şahin Mengü kimdir? 

Şahin Mengü, 4 Nisan 1948'de Kastamonu İnebolu'da doğdu. Babasının adı Bekir, annesinin adı Habibe Süreyya'dır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mengü, serbest avukat olarak çalıştı.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.  22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP' den Manisa milletvekili seçildi.

Televizyoncu Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Mengü’nün babası olan Şahin Mengü, iyi derecede İngilizce biliyordu.

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