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Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

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 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

21 Eylül Salı 

17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk

20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

22 Eylül Çarşamba 

17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

23 Eylül Perşembe 

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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