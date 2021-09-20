Koronavirüs aşılarına inanmıyorum demişti! Gazeteci Erol Kes koronavirüsten vefat etti

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören gazeteci Erol Kes, 10 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kes daha önce koronavirüs aşılarına inanmadığını söylediği bir paylaşım yapmıştı.

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Denizli'de Son Nokta adlı internet gazetesinin sahibi olan ve aşı karşıtı yayınlarıyla dikkati çeken Erol Kes, Kovid-19'a yakalanarak vefat etti.

Sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, "Ne Kovid-19'a inanıyorum ne test sonuçlarına" ifadelerini kullanmıştı.

Sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsünün uydurma olduğu ve aşının gizemli bir oyun olduğunu öne süren Kes'in hayatını kaybetmesi kendi haber sitesinde şu ifadelerle duyuruldu:

Denizli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül'de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes'ten acı haber geldi.