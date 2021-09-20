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Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Gözler bu hafta Fed'den gelecek açıklamalara odaklandı. Dolardaki güçlenme nedeniyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. İşte piyasada son durum...

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Gözler ABD Merkez Bankası Fed'in bu hafta açıklayacağı faiz kararında. Piyasalar Fed'in yapacağı açıklamalara odaklanmışken varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi ve faiz indirimi ihtimali altın fiyatları üzerinde baskı yapıyor.

Kararın açıklanmasına çok kısa bir süre kala ons altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Ons altın 1800 Dolar olan psikolojik eşiği aşağı doğru kırdı ve 1740 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altın gün içinde en düşük 1742 dolar, en yüksek 1755 dolar seviyesini gördü.

Gram altın yükselişe geçti

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel düşüş göstermesi beklenirken, gram altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın gün içinde en düşük 484 lirayı görürken birden yükselişe geçti ve 490 lirayı aştı. Gram altın saat 10:20 itibariyle 490 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 785,00 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 802,10 lirada konumlanmış durumda. 

 Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.139 lira, satış fiyatı ise 3.198 TL.

Yarım altın bugün ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.586,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.603,10 lirada konumlanmış durumda.

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