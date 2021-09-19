Şafak Pekdemir kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?

2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan 'Yasak Elma' adlı dizinin 'Zehra'sı Şafak Pekdemir, önceki gece Cihangir'deydi. Erkek arkadaşı ile eğlenen Pekdemir'in gecesi, olaylı bitti. Magazin basınına düşen bu haberin ardından Şafak Pekdemir kimdir, yaşı kaç evli mi eşi kimdir soruları merak edildi.

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Cihangir'de bir mekanda gece 03.00'e kadar erkek arkadaşı ile samimi görüntüler veren oyuncu Şafak Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Pekdemir ilerleyen saatlerde mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla ortalık karıştı. Magazin basınında olay bu haberin ardından Şafak Pekdemir kimdir soruları merak edildi.

Şafak Pekdemir, rol aldığı dizinin yönetmenlerinden Oğulcan Eren Akay’la Cihangir’deki bir mekanda görüntülendi. Akay, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına saldırdı. Pekdemir, muhabirlerden özür diledi: “Görüntüleri kullanın ama lütfen beni gömmeyin.” Bu olayın ardından Oğulcan Eren Akay’ın dizideki görevine son verildiği öğrenildi.





Muhabire kafa attı: “Yasak Elma” dizisinin Zehra’sı Şafak Pekdemir, önceki akşam Cihangir’deydi. Avukat Burak Mengü’yle evliliği 2018 yılında sona eren oyuncu, rol aldığı dizinin yönetmenlerinden Oğulcan Eren Akay’la 22 adlı mekanda görüntülendi.

Gece boyunca samimi görüntüler sergileyen ikili, mekandan saat 03.00’te ayrıldı. O sırada flaşların patlamasıyla ortalık karıştı. Akay fotoğraf çeken basın mensuplarına küfürler etti, Kanal D muhabiri Barış Agil’e de kafa atıp tekmeyle saldırdı.

Bunu mu hak ediyorum: Araya girmeye çalışan Şafak Pekdemir, Oğulcan Eren Akay’ı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Önce olay yerinden uzaklaşan Akay’ın arkasından giden oyuncu, daha sonra geri dönüp muhabirlerden özür diledi.

“Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin. Haklısınız, görüntüleri kullanın, kullanmayın demiyorum ama lütfen beni gömmeyin. Beni tanıyorsunuz, 10 yıldır beni bir olayın içinde gördünüz mü? Ben bunu mu hak ediyorum ulan” diyen Pekdemir, gözyaşlarına boğuldu.

Görevine son verildi: TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu olayın ardından Oğulcan Eren Akay’ın dizideki görevine son verildi.

Şafak Pekdemir kimdir: Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Pekdemir, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2009 tarihinde Tersine Dünya isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatrolarında izlenmiştir. 2010 tarihinde Savaş ve Barış isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır. 2012 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Nisan karakterini oynamıştır. Bu dizinin ardından ise 2014 senesinde İncir Reçeli 2 filminde Halil Sezai ile başrol oyuncusu olmuştur.



ŞAFAK PEKDEMİR DİZİLERİ

Yasak Elma / Zehra / 2018

Asla Vazgeçmem / İclal / 2015-2016

Leyla ile Mecnun / Nisan / 2012

Şüphe / Aslı / 2011

Türk Malı / Zehra / 2010