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Aslı Turanlı kimdir kaç yaşında kimin kızı Aslı Turanlı babası kimdir?

Aslı Turanlı kimdir kaç yaşında kimin kızı Aslı Turanlı babası kimdir?

Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın ile aşk yaşayan ve adını duyuran Aslı Turanlı merak konusu oldu. 27 yaşında olan Aslı Turanlı Kanal D'de Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı. Peki kimdir Aslı Turanlı, aslen nereli, ne iş yapıyor, hangi dizilerde rol aldı?

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Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Son olarak Sergen Yalçın ile yaşadığı inişli çıkışlı aşk ile adını duyuran Aslı Turanlı Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol almıştı. Peki kimdir Aslı Turanlı, kimin kızı, anne ve babası kimdir?

Aslı Turanlı kimdir: 

1994 yılında doğan Aslı Turanlı üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı. Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

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