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PKK'ya ATAK darbesi! 3 PKK'lı öldürüldü

PKK'ya ATAK darbesi! 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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