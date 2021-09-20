Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

RUSYA'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Görgü tanığı bazı öğrencilerin, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitlediğini bazılarının da pencerelerden atladığını söyledi.

Abone ol

IFAX, haber ajansı Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Perm Üniversitesi'ni kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldığını bildirdi.

Olayda 3 kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu bildirildi.

"Pencerelerden atladılar"

TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.