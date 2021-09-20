Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Ece Erken 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan boşanıyor mu sorusu magazin basınının konusu oldu. Sosyal medyadan fotoğrafları silen ve oğlu Eymen ile tatile çıkan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu merak konusu oldu. Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliylen Ece Erken ile birlikte olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

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Bir süredir magazin basınından ve ekranlardan uzak duran Ece Erken 3 ay önce sessiz sedasız evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan boşanıyor mu sorusu sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmasının ardından merak edildi. Birlikte olan tüm pozlarını da instagram hesabından silen Ece Erken akılları karıştırdı. Hiçbir açıklama yapmayan Ece Erken, oğlu Eymen'i de alarak tatile çıktı. Bu gelişmenin arından Ece Erken'in uğruna eşi, çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, ne iş yapıyor soruları merak edildi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Ece Erken 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını sildi, soyadını kaldırdı. Sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.

Ece Erken kimdir: Ece Erken, 11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Türk sunucu ve oyuncudur. Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyon’da başladı. Sonra Ankara’da Radyo Vizyon’da ve Radyo Genç’te çalıştı. Ardından İstanbul’a geldi ve Kral TV’de işe başladı. Kral TV’den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da çalıştı. Televizyonculukta işe ilk Star kanalında başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV, Genç TV’de çalıştı. Ayrıca 4 yıl Show TV’de program yaptı. 2000 yılında TGRT kanalında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003’te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

atv’de Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. atv’de Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. FOX TV’de Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Kanaltürk’te Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Beyaz TV’de yayımlanan Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1’de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Erken’in, 7 Nisan 2015’te Eymen isminde bir oğlu oldu