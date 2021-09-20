Doların ateşi yükseldi 8.70'i geçti! 'Cesareti olan Türk lirası alsın' tavsiyesi
Doların sabah sabah ateşi yükseldi. Dolar 8.70 lira seviyesini geçti. Doların Merkez Bankası ile FED'in birer gün arayla açıklayacağı faiz kararlarına kilitlendi. Dolar/TL, yatırımcıların Fed ve TCMB'nin faiz kararına odaklanması ve risk iştahındaki düşüşle beraber iki aydan sonra ilk defa 8,70 seviyesini gördüAbone ol
Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 2 günde 8,42'lerden 8,65'ini üzerini gören dolar/TL, yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 8,64'ün hemen üzerinde başladı. Dolar/TL, yatırımcıların Fed ve TCMB'nin faiz kararına odaklanması ve risk iştahındaki düşüşle beraber iki aydan sonra ilk defa 8,70 seviyesini gördü. Kur, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,72 seviyesine yükseldi. Euro/TL de 10,21'de seyrediyor.
Gözler merkez bankalarında
Piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararını bekleyecek. İlk olarak Amerikan Merkez Bankası Fed, faiz kararını çarşamba günü duyuracak. Fed'in faiz kararı kadar Başkan Powell'ın yapacağı basın toplantısı da kritik önemde olacak. Perşembe günü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını izleyeceğiz. Enflasyonun politika faizini geçmesi sonrası bu toplantı da kritik önem taşıyor.
En fazla değer kaybeden Türk Lirası oldu
Geçen hafta perşembe gününden bu yana gelişen ülke para birimlerinin neredeyse tamamı değer kaybetti. Türk lirası bu süreçte yüzde 2,08’le dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken Güney Afrika randı yüzde 1,64 ile TL’nin ardından ikinci sırada geldi.
Credit Agricole'den 'cesareti olanlara' TL tavsiyesi
Credit Agricole, Türk lirasının cazip faiz oranları ve sınırlı oynaklık ile diğer gelişen ülke para birimlerinden ayrıştığını ve “cesareti olanlar” için ilgi çekici carry trade fırsatları sunduğunu belirtti. Türk lirasındaki yüzde 19 faiz oranının diğer yüksek faiz veren para birimleri Rus rublesi, Hint rupisi ve Meksika pesosuna kıyasla daha avantajlı olduğunu ve Türk lirasının düşük oynaklığından dolayı carry trade/volatilite oranı düşünüldüğünde cazip olduğunu belirtti. Türk lirasının cesareti olanlar için ilgi çekici carry trade fırsatları sunduğunu belirten Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Sebastien Barbe, “Buradaki risk ise erkenden gelebilecek büyük bir faiz indirimi” dedi. Barbe, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dördüncü çeyrekten itibaren kademeli bir faiz indirimine başlamasının temel senaryoları olduğunu söyledi. Fed’in varlık alımı azaltımının Kasım ayından önce başlamayacağını düşündüklerini belirten analistler, birçok gelişen ülke merkez bankasının Fed’den önce para politikalarını sıkılaştırdıklarını belirtti.