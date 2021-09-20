Doların ateşi yükseldi 8.70'i geçti! 'Cesareti olan Türk lirası alsın' tavsiyesi

Doların sabah sabah ateşi yükseldi. Dolar 8.70 lira seviyesini geçti. Doların Merkez Bankası ile FED'in birer gün arayla açıklayacağı faiz kararlarına kilitlendi. Dolar/TL, yatırımcıların Fed ve TCMB'nin faiz kararına odaklanması ve risk iştahındaki düşüşle beraber iki aydan sonra ilk defa 8,70 seviyesini gördü

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Geçen hafta ortasından sonra yaptığı atakla 2 günde 8,42'lerden 8,65'ini üzerini gören dolar/TL, yeni haftaya geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 8,64'ün hemen üzerinde başladı. Dolar/TL, yatırımcıların Fed ve TCMB'nin faiz kararına odaklanması ve risk iştahındaki düşüşle beraber iki aydan sonra ilk defa 8,70 seviyesini gördü. Kur, bu sabah temmuz başından bu yana ilk kez 8,72 seviyesine yükseldi. Euro/TL de 10,21'de seyrediyor.

Gözler merkez bankalarında

Piyasalar bu hafta merkez bankalarının faiz kararını bekleyecek. İlk olarak Amerikan Merkez Bankası Fed, faiz kararını çarşamba günü duyuracak. Fed'in faiz kararı kadar Başkan Powell'ın yapacağı basın toplantısı da kritik önemde olacak. Perşembe günü içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını izleyeceğiz. Enflasyonun politika faizini geçmesi sonrası bu toplantı da kritik önem taşıyor.

En fazla değer kaybeden Türk Lirası oldu

Geçen hafta perşembe gününden bu yana gelişen ülke para birimlerinin neredeyse tamamı değer kaybetti. Türk lirası bu süreçte yüzde 2,08’le dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken Güney Afrika randı yüzde 1,64 ile TL’nin ardından ikinci sırada geldi.