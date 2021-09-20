Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye cevap: Donuk yüzle konuşma

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla'da partisinin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bahçeli'nin kendisi hakkındaki eleştirilerine cevap veren Davutoğlu "Öyle donuk yüzle, öfkeli suratla, sürekli asabi konuşma. Bizim Sayın Bahçeli'nin muhabbetine ihtiyacımız yok." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti çalışmaları kapsamında ziyarette bulunduğu Muğla'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Serok Ahmet' sözlerine yanıt verdi.

Davutoğlu, "Öyle donuk yüzle, öfkeli suratla, sürekli asabi konuşma. Bizim Sayın Bahçeli'nin muhabbetine ihtiyacımız yok." dedi.

Bahçeli'nin kendisi hakkındaki sözlerine tepki gösteren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile son günlerde yaşadığımız tartışma var. Bu tartışmayı ben başlatmadım. Beni tanıyan arkadaşlarım bilirler. Hiçbir zaman siyasi bir tartışmayı başlatmam ama birisi siyasi tartışma başlatır ve bize parmak sallayarak, tepeden konuşmaya başlarsa, o tartışmanın hakkını da veririz, ağzının payını da veririz. Sayın Bahçeli'ye yakın bir zat bir tweet atmış. 'Biz' diyor, 'Serok ya da Ahmet Davutoğlu'na ne muhabbeti gösterecekmiş Sayın Bahçeli' Benim Bahçeli muhabbetine ihtiyacım yok. Biraz muhabbetle konuş, biraz nezaketle konuş, insanlarla sohbet et. Öyle donuk yüzle, öfkeli suratla, sürekli asabi konuşma. Bizim Sayın Bahçeli'nin muhabbetine ihtiyacımız yok. Bizim ona dediğimiz ülkenin evlatlarına muhabbet göstersin. Biz ülkenin dağına, bayırına, hayvanına muhabbet gösteririz. Ben dün 'En son ne zaman Hakkari'ye gittin?' diye sorduğum zaman Selçuk Bey güzel bir hatırlatmada bulundu. 'Hakkari'yi bırakın Sayın Başbakanım son olarak Muğla'ya, Denizli'ye, Uşak'a ne zaman geldi diye sorsak' dedi. Bir baktık ki 2014 19 Şubat'ta gelmiş. Aramızdaki fark bu. 7 yıldır gelmemiş. Ben bir yılda 3 kere geldim. Bundan sonra da geleceğim. Biz Ankara'da oturup ahkam kesenlerden değiliz, Ankara'da oturup vatanperverlik dersi verenlerden değiliz. Vatanın ayağına gitmeyen, vatan toprağına ayağı bulanmamış hiç kimse bize vatanperverlik dersi veremez."