Ronaldo golleri birbiri ardına sıralıyor Juventus ise dibi gördü

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Juventus sahasında konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı. Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu kaybeden Torino ekibi bu sonuçla ilk 4 haftada galibiyet elde edemeyerek 18. sıraya düştü. Ronaldo ise Manchester United formasıyla oynadığı 3 maçta 4 gole imza attı.

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İtalya Serie A'nın 4. haftasında ligde bu sezon ilk 3 maçında hiç galip gelemeyen Juventus ile sezona 3'te 3 ile başlayan Milan kozlarını paylaştı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 4. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 76. dakikada Milan, Hırvat golcüsü Ante Rebic ile skorda 1-1 eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Juventus ile Milan, 1-1 berabere kaldı ve iki takım da birer puana razı oldu. Bu sonuçla Juventus'un ligde galibiyet hasreti devam etti. Siyah-beyazlı takım, 4. maçında 2. beraberliğini alırken, 2 puanla 18. sırada yer aldı.

RONALDO'DAN 3 MAÇTA 4 GOL

Cristiano Ronaldo ise 12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'da müthiş bir performans sergiliyor. 36 yaşındaki ilk çıktığı maçta Newcastle United'a 2 gol atarak 4-1'lik galibiyette başrol oynamıştı.

Ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında da gol atan Ronaldo, geçtiğimiz gün de West Ham United ağlarını havalandırdı.