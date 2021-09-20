Bülent Tırnaksız kimdir kaç yaşında neden öldü Bülent Tırnaksız hastalığı

Koronavirüse yenilen sağlık çalışanlarına bir yenisi daha eklendi. Bir süredir koronaviüs tedavisi gören Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, hayatını kaybetti. Uzmanlık alanı genel cerrahi olan Prof. Dr. Bülent Tırnaksız kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti soruları ise merak edildi.

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı artmaya devam ediyor. Türk Tabipler Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız’ın, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu üzücü haberin ardından Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız kimdir, kaç yaşında öldü ve hastalığı neydi soruları merak konusu oldu.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, uzun süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Peki, Bülent Tırnaksız kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte hayatını kaybeden doktor Bülent Tırnaksız’ın hayatı…

Yaklaşık iki yıldır etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi, sağlık çalışanları arasında da çok fazla sayıda kayba sebep oldu. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de 2020 ve 2021 yılları arasında yaklaşık 500 sağlık çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti. Aralarında alanlarında uzman olan isimlerin de olduğu listeye bir değerli isim daha eklendi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız, hayatını kaybetti.

Bülent Tırnaksız kimdir: Türk Tabipler Birliği, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bülent TIRNAKSIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz' mesajı paylaşıldı.

57 yaşında olan ve uzmanlık genel cerrahi olan Prof. Dr. Bülent Tırnaksız, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde 1987 yılında tamamladı.

Yurt dışında birçok üniversitede araştırmalarda bulunan Bülent Tırnaksız, 2001 yılında Genel Toraks Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.