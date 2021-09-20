Adalet Bakanı Gül: Yargıyı yargıya bırakacak hukuk kültürünü hep beraber oluşturmalıyız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünün oluşturulması gerektiğini söyledi.Abone ol
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Gül, "Hepimizin ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini kabul etmeyiz." dedi.
Gül "Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.