BIST 1.400
DOLAR 8,69
EURO 10,17
ALTIN 489,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Doğum sonrası koronavirüse yakalanan anne: Aşının önemini yatınca anladım

Doğum sonrası koronavirüse yakalanan anne: Aşının önemini yatınca anladım

KAYSERİ’de, doğum yaptıktan 3 gün sonra koronavirüse yakalanan Gülşen İbiş (41), "Aşı randevularımı almıştım ancak biraz tedirgin oldum ve aşımı yaptırmak istemedim. Çok pişman oldum. Çocuğumu göremiyorum. Benim için ağır bir süreç. Aşının önemini burada yatınca anladım” dedi.

Abone ol

İkinci çocuğuna hamile olan Gülşen İbiş, doğum için 25 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 15 günlük tedavi sürecinin ardından İbiş, Yiğit Aras ismini verdikleri oğullarını dünyaya getirdi. Hastanede tedavisi devam eden İbiş, doğumdan 3 gün sonra koronavirüse yakalandı. Aşı yaptırmayan 2 çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürerken, bebeği de tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor. Gülşen İbiş’e 2 doz aşısını yaptıran eşi Hatem İbiş refakat ediyor.

'Çocuğumu göremiyorum'

Yaşadığı süreci anlatan Gülşen İbiş, “Ben ikinci çocuğumun doğumu nedeniyle 25 gündür hastane yatıyorum. 3 gün önce yapılan testte koronavirüse yakalandığım ortaya çıktı.  Sezaryenle doğum yapmıştım. Çocuğumu 1 haftadır göremedim. Kronik rahatsızlığım vardı. Aşı randevularımı almıştım ancak rahatsızlıktan dolayı biraz tedirgin oldum ve aşımı yaptırmak istemedim. Çok pişman oldum. Çocuğumu göremiyorum. Benim için ağır bir süreç oldu” dedi.

'Hiç kimse aşılarını ihmal etmesin'

Koronavirüs nedeniyle zor dönem geçirdiğini aktaran İbiş, “Çocuğum orada, ben burada yatıyorum. Tedavi sürecim sıkıntılı geçti. Koronavirüs nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçirdim. En büyük sıkıntım, çocuğumu görememek ve sütümü verememek oldu. Eşim 2 doz aşısını yaptırdı. Hastalığa yakalanmadı. Aşı olduğu için eşim kurtardı. Bu hastalıkta hiç kimse aşılarını ihmal etmesin. Aşının önemli olduğunu ben burada yatınca anladım. Koronavirüs olmasıydım çocuğumu yanıma alacaktım. Bence herkes aşısını olmalı. Buradan çıktıktan sonra isteğim, aşılarımı yaptırmak” diye konuştu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Küçük LC Waiki sahibi kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Mustafa Küçük LC Waiki sahibi kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Adalet Bakanı Gül: Yargıyı yargıya bırakacak hukuk kültürünü hep beraber oluşturmalıyız
Adalet Bakanı Gül: Yargıyı yargıya bırakacak hukuk kültürünü hep beraber oluşturmalıyız
Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar çanta yerine arsa aldı arsa acayip değer kazandı
Hülya Avşar’ın kız kardeşi Helin Avşar çanta yerine arsa aldı arsa acayip değer kazandı
Hastane, havaalanı, spor salonu her yerde var! KVKK yüz ve el tanıma sistemleri için rıza gerek dedi!
Hastane, havaalanı, spor salonu her yerde var! KVKK yüz ve el tanıma sistemleri için rıza gerek dedi!
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın kaç lira, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları
Bülent Tırnaksız kimdir kaç yaşında neden öldü Bülent Tırnaksız hastalığı
Bülent Tırnaksız kimdir kaç yaşında neden öldü Bülent Tırnaksız hastalığı
Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye cevap: Donuk yüzle konuşma
Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye cevap: Donuk yüzle konuşma
Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var