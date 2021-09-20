Cemil Çiçek'ten hükümete 'laiklik' uyarısı: Seçim yaklaşmışken seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, son dönemde yeniden gündeme gelen laiklik tartışmaları ile ilgili "Sonuç getirecek bir tartışma değil" dedi. Çiçek, "Seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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YİK üyesi Cemil Çiçek, laiklikle ilgili son günlerdeki tartışmaya "Sonuç getirecek bir tartışma değil. Durup dururken bir sorun oluşturmanın, seçim yaklaşmışken bazı seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok” diyerek katıldı.

Halk TV yazarı Fikret Bila, Çiçek'le laiklik tartışmalarını konuştu. Fikret Bila’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Çiçek, laiklikle ilgili son tartışmaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruma “yararlı ve sonuç getirecek bir tartışma olarak görmediği” yanıtını verdi ve gerekçelerini şöyle açıkladı:

"Türkiye'nin birçok meselesi varken...''

"Türkiye’nin birçok meselesi varken, durduk yere böyle bir tartışma yapılmasını yararlı ve pratik açıdan anlamlı bulmuyorum. Bizim laiklikle ilgili bir sorunumuz yok. Laiklikte bir tereddüt yok. Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili de bir sorunumuz yok. Kaldı ki, gerek Cumhur İttifakı’nın gerek Millet İttifakı’nın Meclis’te anayasa değişikliği yapacak bir çoğunluğu da yok. Bu durumda böyle bir tartışmayı yürütmenin anlamı ve pratik bir sonucu yok. Ayrıca henüz partilerden biri ortaya birinci maddesinden yürürlük maddesine kadar hazırlanmış bir anayasa taslağı metni de ortaya koymuş değil. Hangi metin üzerinden tartışacaksınız?"

"Seçim yaklaşmışken seçmeni uzaklaştırmanın bir anlamı yok''

Çiçek, tartışmayı pratik açısından anlamsız kılan bir diğer faktöre de şöyle dikkati çekti:

"Şimdi bir ittifak içindesiniz. Cumhur İttifakı’nın içinde olan MHP’nin görüşü var. MHP için anayasanın ilk 4 maddesi kırmızı çizgi. Bunu ilân etmiş bir parti ile ittifak söz konusu. MHP’nin bu tutumunun pratikte bir anlamı var.