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Kar sürprizi! Erciyes’in zirvesi beyaza büründü

Kar sürprizi! Erciyes’in zirvesi beyaza büründü

KAYSERİ'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 3 bin 917 metredeki Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresine kar yağdı.

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Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün gece Erciyes Dağı’nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, Erciyes'i yeniden beyaza bürüdü.

Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise yağmur yağdı.

Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 25 derece olarak ölçüldü.

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